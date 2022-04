Triangle Strategy è un nome piuttosto bizzarro e gli sviluppatori ne svelano le origini

Durante una recente intervista, Tomoya Asano e Yasuaki Arai creatori di Triangle Strategy hanno risposto ad una serie di domande sul gioco, tra cui il motivo per cui si chiama così.

Fin dal suo reveal i fan (soprattutto quelli occidentali) hanno trovato il nome dato al gioco alquanto bizzarro, ma ora nell'intervista si svela il perché il team ha scelto proprio di chiamarlo in questo modo.

"In realtà deriva dalla stessa convenzione di denominazione che abbiamo usato per il gioco Octopath Traveler. Octo, che significa otto, descrive gli otto personaggi con otto percorsi che è possibile percorrere. Quindi per Triangle Strategy, ci sono tre angoli (Pragmatismo, Moralità e Libertà) nel gioco. Sono sicuro che gran parte del pubblico americano ha commentato come sia un nome strano, ma una delle cose importanti a cui pensiamo quando si nominano i giochi è che quando gli utenti vedono il nome del gioco, possono capire come sono i titoli che giocheranno".

Asano poi continua: "Quando ci concentriamo sul significato dei tre angoli, rappresentano tre paesi e altri tre personaggi principali (Frederica, Roland e Benedict). Ognuno di questi personaggi ha i propri valori e obiettivi che influenzano la storia".

Triangle Strategy è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.

Fonte: NintendoEverything