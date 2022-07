Tribes of Midgard arriverà anche su Xbox Series X/S, Xbox One e Switch ecco la data di uscita

Dopo essere stato valutato per Xbox e Nintendo Switch ad aprile, Tribes of Midgard di Norsfell verrà lanciato il 16 agosto per Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Questo coincide con il lancio della Stagione 3: Inferno Saga, il "più grande aggiornamento fino ad oggi".

Il co-fondatore e direttore creativo di Norsfell, Julian Maroda, ha dichiarato: "Sin dal primo giorno, il nostro team si è completamente impegnato a fornire funzionalità ampliate e nuovi contenuti ai nostri giocatori, costruendo la nostra Tribe (di Midgard!) che ora è più di due milioni di persone forti e in crescita!".

"Il lancio su Xbox e Switch è il nostro ultimo sforzo per continuare a costruire Tribes of Midgard insieme alla nostra fiorente community, accogliendo contemporaneamente i nuovi arrivati. La stagione 3 è enorme e di gran lunga il nostro più grande aggiornamento fino ad oggi, offrendo contenuti rivoluzionari come la nostra ultima Saga insieme a un completo rinnovamento della modalità Sopravvivenza. Questo 'Survival 2.0' non potrebbe arrivare in un momento migliore, è il punto di partenza perfetto per i nuovi giocatori su Xbox e Nintendo Switch!"

Nel gioco verrà aggiunta una nuova modalità, Survival 2.0 la quale vede gli Einherjar sopravvivere nella natura selvaggia con Eira Foot-Crushed come guida e i felini Mániklo e Sóleyra. I giocatori si avventureranno attraverso Midgard, combattendo i nemici ed esplorando liberamente. Questo introduce anche Crafting 2.0 in cui i giocatori usano Allforge per creare stazioni di creazione ovunque e riparare attrezzature.

Fonte: VGChartz