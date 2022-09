Tron Identity è un detective game ambientato centinaia di anni dopo Tron: Legacy

E’ stata annunciata ieri l’uscita di un nuovo titolo ambientato nel mondo di Tron che si chiamerà Tron Identity. A seguito di questo annuncio Mike Bithell e Heidy Vargas, rispettivamente capo di Bithell Games e Producer di Disney, hanno condiviso molti dettagli su cosa ci aspetta nel gioco incluso il genere ed il setting: ci troviamo davanti ad un detective game ambientato dopo Tron: Legacy.

Parlando in una intervista con IGN infatti, Bithell ha spiegato che Identity si svolge in un futuro molto lontano, talmente lontano che i personaggi delle altre storie di Tron sono diventate ormai leggende che hanno cambiato la storia del gioco e sono amati o odiati per quello che hanno fatto.

Il gioco da uno sguardo all’evoluzione di quella società e della cultura in tutti questi secoli attraverso gli occhi di un detective di nome Query incaricato di risolvere una rapina ed il mistero che la circonda. Ci sarà anche Proxy, un programma che ha iniziato al vivere al di fuori della gerarchia prestabilita. E’ una ribelle che arriva sulla scena del furto per cercare di capire se può trarre vantaggio dagli eventi che seguono.

Bithell ha inoltre raccontato di come Identity avrà un gameplay ibrido, con enigmi intervallati da conversazioni simili a quelle di una visual novel. I due hanno lasciato intendere che molto presto potrevo vedere di più del gioco.

Fonte: IGN