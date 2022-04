TSMC è pronta per i chip a 3 Nanometri, in arrivo a fine 2022. Produzione a 2 Nanometri già predisposta.

Abbiamo passato due anni terribili dal punto di vista della produzione e messa in vendita di nuovo hardware, soprattutto per quanto riguarda i chip, costruiti per la maggior parte a Taiwan. Dalle console da gioco alle auto si sono viste enormi difficoltà di produzione proprio per la scarsità di materie prime con cui effettivamente costruire tali oggetti.

Ma la situazione sembra essersi calmata, con il colosso TSMC a pieno regime e già proiettata alla costruzione di chip a 3 nanometri, e non solo. La produzione dovrebbe attestarsi intorno ai 30.000-35.000 wafer con Apple la prima a usufruirne con i nuovi chip M3 e A17.

Ma è già stato fatto un altro step importante verso i 2 di nanometri, con l'arrivo dei nuovi chip previsto entro il 2025. Questa incredibile riduzione portà tantissimi vantaggi, a cominciare da una capacità di elaborazione dei dati migliorata oltre che una consistente riduzione dei consumi. L'epoca dei 5Nm dunque, sembra giunta al termine.

Fonte: MacRumors