Tunic è apprezzatissimo e sta per uscire anche su Nintendo Switch

Ispirato ai classici titoli di The Legend of Zelda, il gioco indie d'azione e avventura Tunic è stato lanciato quest'anno su Xbox e PC, prima di essere annunciato per PlayStation.

Ora, è stato annunciato che il titolo sbarcherà anche su Switch.

Come rivelato nella recente presentazione Nintendo Direct, Tunic arriverà su Nintendo Switch alla fine del mese, in concomitanza con il già citato lancio su PlayStation. Data la natura stessa del gioco, il suo gameplay e il suo stile visivo, e il fatto che prenda "in prestito" i vecchi titoli di Zelda, si tratta di una scelta naturale per Switch, e di un'ottima opportunità per provare il gioco se non l'avete ancora giocato.

Tunic verrà lanciato su Nintendo Switch, PS5 e PS4 il 27 settembre. Attualmente è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Di recente, Andrew Shouldice, il creatore di Tunic, ha parlato del lancio del titolo su Game Pass, defindendo il servizio di Microsoft "un affare incredibile".

