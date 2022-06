Tunic, l'apprezzato indie sta per arrivare anche su PS4 e PS5 e ha una data di uscita

Il team di sviluppo Finji ha confermato durante lo State of Play di Sony che Tunic arriverà su PlayStation 4 e 5 il 27 settembre. In precedenza, Tunic era esclusivo su console Xbox e PC, essendo stato lanciato a marzo di quest'anno.

Tunic è un gioco di azione e avventura per giocatore singolo che racconta la storia di una volpe mentre esplora una terra straniera piena di pericoli. Durante il gioco, i giocatori sbloccheranno nuovi oggetti, tecniche di combattimento e segreti arcani man mano che avanzano nel gioco.

"Esplora una terra piena di leggende perdute, antichi poteri e mostri feroci in TUNIC, un gioco d'azione isometrico che ha come protagonista una volpe in viaggio per una grande avventura. Naufragata su una terra in rovina e armata solo della sua curiosità, questa simpatica volpe dovrà affrontare creature colossali, raccogliere strani e potenti oggetti e svelare segreti da tempo perduti" si legge nella descrizione. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Come detto, Tunic arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 27 settembre.