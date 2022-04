Tunic, i giocatori hanno tradotto la misteriosa lingua del gioco

Tunic presenta un linguaggio misterioso che appare durante il gioco in varie forme, inclusa la guida in-game. Lo scopo dei giocatori è di comprendere intuitivamente questi glifi, ma alcuni di loro hanno cercato di tradurre in tutto e per tutto questa lingua.

Tunic è un gioco d'azione isometrico basato su una piccola volpe in cerca di una grande avventura. I giocatori possono esplorare una terra in rovina dove affrontano bestie colossali, raccolgono oggetti strani e potenti e svelano segreti perduti da tempo. Sebbene il gioco non comporti effettivamente la traduzione di questi glifi, i giocatori ci sono praticamente riusciti.

"Ho preso il gioco, davvero desideroso di decifrare questa lingua", ha osservato Oposdeo su Reddit. "Ho scritto una guida pratica per uso personale mentre traduco tutto il testo del gioco". Il giocatore ha continuato dicendo: "Ho tradotto forse dieci pagine di guida per trovare tutti questi simboli, quindi sono abbastanza fiducioso di questo metodo, anche se forse ne mancano un paio di rari".

Per quanto riguarda la struttura della lingua, Oposdeo ha affermato: "Dei 44 fonemi inglesi, penso che due non siano usati, poiché hanno alternative molto simili e penso che il fonema 'ure' in 'pure' sia trattato come 'ore' in questo gioco, poiché il simbolo è usato per parole come "your" e "north" nonostante non ci sia un fonema formale". Oposdeo ha messo insieme un elenco di lettere, scomponendole in vocali e consonanti.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Lo sviluppatore dietro il gioco, Andrew Shouldice, ha recentemente parlato della progettazione del linguaggio in Tunic, notando come "i glifi esistono per far sentire il giocatore come se si trovasse in un posto a cui non appartiene. Per significare qualcosa, sarebbe importante che non fosse semplicemente un codice da lettera a lettera in inglese".

Fonte: Eurogamer