Tunic su Xbox Game Pass? Il creatore è entusiasta: 'È fantastico!'

Pochi giorni fa, strike distance studios, autori di The Callisto Protocol, si erano interrogati della convenienza di far sbarcare il proprio gioco su Xbox Game Pass, se al day one o successivamente. Nelle parole di Mark James, chief technology officer del team di sviluppo, si leggevano diversi dubbi, soprattutto per uno studio indipendente come il loro.

Oggi invece, tutt'altra antifona, con il creatore di Tunic che ha lanciato lodi al servizo Microsoft, non solo come sviluppatore ma anche come consumatore. Intervistato da TrueAchievements, Andrew Shouldice si è infatti espresso attravero modi entusiastici, soprattutto per i numeri raggiunti da Tunic:

"È stato davvero fantastico. Non sorprende nessuno, Game Pass è un affare incredibile. Uso Game Pass; non mi vergogno a dirlo. Ed è stato un po' spaventoso pensare: 'dieci milioni di persone, o 20 milioni di persone hanno Game Pass; qualcosa così. È ridicolo, giusto? E quindi penso all'intero pubblico che ora può giocare al tuo gioco... non riesco nemmeno a immaginarlo."

Partire con un potenziale pubblico di milioni di persone è già un enorme vantaggio per un piccolo sviluppatore ma essendo anche un consumatore, l'autore fa anche un esempio molto azzeccato per spiegare "l'esperienza Game Pass":

"Penso che la cosa che mi è piaciuta di più e a cui non ho pensato in quel momento sia l'esperienza di andare a noleggiare un gioco", ha detto Shouldice. "Quindi diciamo che sei un bambino, stai andando in un negozio, si ha abbastanza tempo per giocare e avevi abbastanza soldi per affittare un gioco per un fine settimana. Quindi entri e guardi tutti i titoli, ti guardi intorno e, 'ehi, quello ha una spada sopra. Va bene. Lo prenderò io' — nel frattempo, non ne sai nulla."

"Non puoi più farlo, giusto ? Ci sono abbastanza informazioni nel mondo e probabilmente sei un consumatore esigente; ti piacerà controllare cos'è un gioco prima di acquistarlo. Ad esempio, come sono le recensioni? Che genere è? La cosa più vicina a quell'esempio può arrivare dal Game Pass, dove sei proprio come 'oh, una volpe, ha una spada? Certo. Ho un'ora. Vediamo di cosa si tratta.' E tu hai quell'esperienza di entrare in qualcosa senza aspettative".

Chiaramente Tunic e The Callisto Protocol sono due esperienza totalmente diverse e con budget all'opposto, ma è interessante la differenza d'approccio a un servizio che come abbiamo potuto vedere in generale, accontenta tutti.

Fonte: TrueAchievements