Twitch e la tragedia di Amouranth: la top streamer rivela di aver subito abusi e minacce da parte del marito

La streamer e creatrice di contenuti Kaitlyn Siragusa, in arte Amouranth, ha rivelato davanti alle telecamere di essere stata oggetto di abusi, con il marito accusato di averle rivolto una serie di minacce manipolatorie.

In un video Amouranth parla al telefono con un uomo che dice essere suo marito, il quale inizialmente nega le affermazioni di Amouranth secondo cui avrebbe minacciato di uccidere i suoi cani. L'uomo afferma poi di avere il controllo sui conti bancari della streamer.

Amouranth afferma che il marito l'ha costretta a fare streaming, a volte contro la sua volontà, e in seguito mostra una serie di messaggi di testo in cui viene definita una "stupida st***za", oltre ad altre minacce ingiuriose come quella di gettare i suoi bagagli dal balcone di un hotel e di cancellare la sua presenza sui social media.

Il marito è anche accusato di averla costretta a diffondere contenuti, dicendole ad esempio di "impegnarsi a fondo perché era una buona opportunità finanziaria" e di continuare a postare un numero elevato di video "hot tub" contro la volontà di lei.

Nonostante sia ormai da anni una figura pubblica di spicco, nonché una delle più grandi creatrici di Twitch, è la prima volta che Amouranth parla pubblicamente del suo matrimonio. In passato ha comunque smentito le voci sull'argomento. Ma in questa rivelazione, ha affermato che la segretezza era in parte dovuta all'insistenza del marito, che riteneva che se avesse rivelato di essere sposata, avrebbe "rovinato il modello di business".

"Vuoi che dica che sono single", afferma a un certo punto, "sta per essere vero, pezzo di m***a".

Nel video Amouranth afferma anche che il marito è stato visitato da un terapeuta per il suo comportamento, etichettato come "una forma di abuso psicologico", e ha detto che lei ha vissuto in quella che è essenzialmente una "prigione di lusso".

He forced her to continue saying she was single and commit to being a hot tub streamer.



(2/4) pic.twitter.com/xRxHrzDyvF — GUARD Hunter (@HUN2R) October 16, 2022

Amouranth showed text messages from him calling her a dumb f*ck and supposedly throwing away money and her accounts as threats when she wasn't responding to him



(4/4) pic.twitter.com/ralvzIsskh — GUARD Hunter (@HUN2R) October 16, 2022

Come riporta The Gamer, sembra che al momento Amouranth sia al sicuro con la sua "rete di supporto". Kaitlyn Siragusa non ha pubblicato alcuna dichiarazione pubblica da quando il suo streaming è terminato bruscamente il 15 ottobre, il che ha preoccupato i suoi fan.

Tuttavia, una amica e collega streamer, PeachJars, ha confermato che la ragazza è al sicuro. Nonostante la fine improvvisa del suo ultimo streaming, Peach afferma che Siragusa è "attualmente al sicuro" e "ha bisogno di tempo per elaborare e riprendersi".

"Per quanto ne sappiamo, al momento è al sicuro e ha un sistema di supporto di cui io e altri ci fidiamo", afferma Peach, in risposta alle preoccupazioni sul benessere di Siragusa.

"Siamo stati tutti all'oscuro, ma le persone che sanno sono con lei e la sostengono attualmente".

Anche altri membri della community si stanno prendendo cura di lei. Pokimane ha detto che si sta mettendo in contatto con Twitch per vedere cosa può fare. Inoltre, Alinity ha chiamato la polizia per effettuare un controllo sulla salute della ragazza.

