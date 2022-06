Twitch: Dr Disrespect conduce un torneo da $100.000 ma gli streamer non possono citarlo o saranno bannati

Un torneo da 100.000 dollari condotto da Dr Disrespect vede gli streamer di Twitch seguire delle regole decisamente assurde per non nominarlo, dato che è stato precedentemente bannato dalla piattaforma.

Jake Lucky di Full Squad Gaming ha condiviso un riassunto di queste linee guida della community di Twitch che sono state pubblicate internamente dall'organizzatore dell'evento, BoomTV.

"È vietato utilizzare il proprio canale per presentare o pubblicizzare consapevolmente un utente sospeso", si legge nel messaggio. "Comprendiamo che possano verificarsi casi in cui gli utenti sospesi appaiano sul vostro canale a causa di circostanze al di fuori del vostro controllo, come nel caso di tornei di gioco di terze parti, ma ci aspettiamo che facciate uno sforzo in buona fede per rimuoverli dalla vostra trasmissione, silenziandoli o limitando in altro modo le loro interazioni con il vostro canale".

Il messaggio ha poi condiviso alcuni "consigli utili per affrontare questo torneo se siete streamer di Twitch".

Ad esempio, i partecipanti devono utilizzare "Hot Shot Duo Drop featuring Fortnite" per riferirsi all'evento e utilizzare altri nomi per DrDisrespect, come "two-time" o "Bockbuster videogame champion", ovvero i nomignoli che lo stesso streamer si è assegnato in ricordo delle sue due vittorie consecutive ai campionati di videogiochi organizzati da Blockbuster nel 93 e nel 94.

Sarà necessario nascondere immagini, video e stream di DrDisrespect e silenziarlo in gioco.

Dr Disrespect è stato bannato da Twitch nel giugno 2020, ma il motivo ufficiale non è ancora stato rivelato. In risposta, Dr Disrespect ha fatto causa a Twitch. Alla fine ha risolto la causa, ma ha dichiarato di non avere intenzione di tornare sulla piattaforma.

Dr Disrespect ora trasmette su YouTube e ha anche formato uno studio di giochi AAA con ex sviluppatori di Halo e Call of Duty.

