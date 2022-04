Twitch: più di 2.000 persone guardano una streamer leggere in silenzio

Twitch recentemente ha aggiunto alcune nuove categorie di streaming giusto in tempo per il primo aprile. E così è successo che oltre 2000 spettatori hanno assistito alla diretta di una streamer che non ha fatto altro che leggere in silenzio, senza dire una parola.

La streamer Mary Kish ha letto il libro Lovesickness di Junji Ito durante la sua diretta e non ha detto nulla per un'ora. La chat era in modalità solo emote, quindi è stata praticamente silenziosa per circa un'ora, con le persone che potevano inserire solo emote.

Questa era una delle categorie inserite per il pesce d'aprile di Twitch. Nel complesso, Twitch ha aggiunto altre quattro categorie di streaming non serie: Pizza Time, Character Creation, Chores and Odds e Letterally Just Chatting.

Twitch sorprende sempre in termini di nuove tendenze e fenomeni che si formano all'interno della stessa piattaforma, ed è più che certo che sia qualcosa che anche chi lavora al suo interno conosce. Sebbene sia un semplice scherzo, non sarebbe insolito che categorie come queste venissero aggiunte in futuro.

