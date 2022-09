Twitch: una streamer minaccia di bannare uno spettatore per non aver effettuato l'abbonamento

La streamer di Twitch, KarenLiao, ha minacciato di bannare uno spettatore per non essersi iscritto al suo canale dopo che questi aveva inviato una donazione di un dollaro durante un recente streaming.

Negli ultimi anni, la popolarità di Twitch è cresciuta in modo significativo. Dal 2022, la piattaforma conta 140 milioni di utenti attivi al mese.

Tra questi utenti c'è un'ampia varietà di spettatori e streamer, la maggior parte dei quali interagisce attivamente tra loro attraverso la chat.

A volte, però, queste interazioni non vanno sempre secondo i piani. La streamer di Twitch KarenLiao è recentemente diventata virale dopo aver minacciato di bannare uno spettatore per non essersi iscritto al suo canale.

Durante un recente streaming su Twitch, uno spettatore ha inviato a Karen una donazione di un dollaro. Tuttavia, la donna ha chiarito di non essere soddisfatta.

"Mi hai appena mandato un dollaro? Cosa ci compro?", ha risposto. "Non fare la femminuccia. Dai, andiamo. Non fare il povero. Indovina un po'? Sto letteralmente ricevendo 60 centesimi".

E ha concluso la sua sfuriata dicendo: "Se non ti abboni subito, 3, 2, 1... verrai bannato".

Non è la prima volta che gli streamer di Twitch chiedono abbonamenti sulla piattaforma, anche se la maggior parte non lo fa in modo così palese.

Ludwig, ad esempio, è stato in diretta per oltre un mese con una subathon nel marzo 2021, dove ha guadagnato centinaia di migliaia di abbonati.

Fonte: Dexerto.