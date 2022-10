Twitch afferma che la suddivisione 70/30 delle entrate 'non è sostenibile a lungo termine'

Twitch ha risposto alla sua controversa decisione di non modificare la ripartizione dei ricavi per gli streamer.

Attualmente, la divisione è 50/50 tra Twitch e gli streamer, a differenza di concorrenti chiave come YouTube che favorisce gli streamer con una divisione 70/30. Il mese scorso, in un lungo post sul blog, Twitch ha spiegato i motivi per cui non modificherà la ripartizione.

Poi, alla TwitchCon di San Diego, durante il livestream delle Patch Notes, Twitch ha affrontato nuovamente la questione.

A Mike Minton, chief monetisation officer di Twitch, è stato chiesto di rispondere agli streamer sconvolti dalla notizia.

"La cosa importante per me è che io e i miei team siamo concentrati al cento per cento sul miglioramento della vostra capacità di guadagno", ha detto. "Stiamo definendo una struttura a lungo termine in modo che tutti voi possiate continuare a guadagnare il più a lungo possibile e che la prossima generazione di streamer possa avere la stessa opportunità".

Riguardo alla suddivisione, Minton ha detto: "abbiamo esaminato tutte le opzioni possibili. Potremmo farlo, potremmo offrire il 70/30 in maniera ampia e diffusa, ma la risposta è no. Semplicemente non è fattibile per Twitch a lungo termine".

Ha aggiunto che molti streamer presumono che Amazon, il proprietario di Twitch, possa intervenire, ma "la cosa da capire è che Amazon si aspetta che Twitch sia in grado di prosperare finanziariamente come azienda indipendente e sostenibile".

"Ci rendiamo conto di essere in questa situazione insieme. Tutti voi avete il difficile compito di creare contenuti incredibili e coinvolgenti, di costruire community, di mantenerle al sicuro, e il nostro compito è quello di costruire gli strumenti che vi permettano di farlo guadagnando di più".

"L'altro fattore è il costo del live streaming. È semplicemente un'impresa costosa fornire video ad alta definizione a bassa latenza disponibili a livello globale su Internet".

Alla domanda su come gli streamer possano guadagnare di più senza una maggiore divisione dei ricavi, Minton ha sottolineato gli altri strumenti che Twitch ha implementato per consentire agli streamer di guadagnare. Tra questi, gli abbonamenti tramite Amazon Prime, gli abbonamenti regalo, gli hype train e i programmi di incentivi pubblicitari.

Parlando di pubblicità, Minton è stato anche interrogato sulla prevalenza degli annunci sulla piattaforma e su come l'esperienza possa essere migliorata - un problema importante al momento.

"Gli annunci mal programmati possono essere un'esperienza negativa", ha ammesso. "Nessuno vuole perdersi l'azione, nessuno vuole che un annuncio intralci la ricerca di un nuovo streamer... Ci rendiamo perfettamente conto che una cattiva esperienza pubblicitaria non fa bene a nessuno. Ma è anche vero che molti streamer si affidano agli annunci come fonte prevedibile e significativa delle loro entrate da Twitch".

Secondo le sue stime, quando gli streamer superano regolarmente gli 80 spettatori contemporanei, le entrate pubblicitarie diventano il 20-25% delle entrate totali guadagnate sulla piattaforma.

Ha confermato inoltre che Twitch sta lavorando per migliorare l'esperienza midroll degli annunci pubblicitari durante lo streaming e la visibilità per gli streamer su quando vengono mostrati gli annunci. Ha anche riconosciuto che l'economia degli annunci per gli streamer più piccoli è meno favorevole e deve essere migliorata.

Fonte: Eurogamer.net.