Twitch: la star xQc perde quasi $2 milioni con il gioco d'azzardo e il padre lo chiama in diretta

Il popolare streamer di Twitch, xQc, ha recentemente ammesso di aver perso $1,8 milioni a causa del gioco d'azzardo nell'ultimo mese.

Dopo che la notizia delle sue perdite si è diffusa online, suo padre lo ha chiamato durante uno streaming per chiedergli se stava bene e per esprimere quanto fosse preoccupato per i problemi di gioco dello streamer.

Il 26enne streamer di Twitch xQc, vero nome Félix Lengyel, ha iniziato la sua carriera come giocatore di Overwatch ma alla fine si è evoluto in un content creator super popolare sulla piattaforma, trasmettendo in streaming molti giochi oltre allo sparatutto online di Blizzard. È diventato uno dei più grandi streamer su Twitch e ha guadagnato oltre $8 milioni solo sulla piattaforma dal 2019.

Ha anche affermato di avere ottenuto oltre due milioni in bitcoin nel 2021.

Il primo maggio, xQc è apparso in un podcast con un altro streamer Twitch super popolare e famoso, Pokimane.

Durante il podcast, mentre parlavano di poker e gioco d'azzardo, xQc ha ammesso di giocare molto, dicendo: "è divertente, posso permettermelo, posso permettermi di farlo". xQc ha spiegato che gioca sempre, dicendo che è "dipendente" e confermando che gioca anche quando non è su Twitch. Ha anche ammesso di aver perso $2 milioni al gioco il mese scorso, prima di precisare di aver perso "solo" $1,85 milioni.

I commenti che ha condiviso sul podcast di Pokimane si sono diffusi sul web e Dexerto ha finito per riferire delle sue perdite questa settimana. Questo ha diffuso ulteriormente la notizia delle perdite di xQc e, alla fine, suo padre si è preoccupato. Il papà ha finito per chiamare xQc durante un live stream il 2 maggio per chiedere informazioni sull'articolo di Dexerto.

"Papà, smettila di leggere articoli clickbait", ha detto lo streamer. “A volte perdo soldi. Succede."

Il padre ha poi iniziato a parlare in francese chiedendo al figlio se sta bene e xQc ha risposto di non avere problemi.

L'anno scorso, xQc è stato uno dei più grandi streamer che è stato preso di mira per i suoi continui streaming online che mostravano il suo gioco d'azzardo in criptovalute su siti come Stake e DuelBits. Molti si sono chiesti se questi stream dovessero essere consentiti su Twitch e alcuni temono che gli spettatori più giovani possano iniziare a giocare online da soli, ma senza i milioni di dollari che hanno le star di Twitch come xQc.

Fonte: Kotaku.