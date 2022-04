Twitter si difende da Elon Musk, annunciata misura per impedire l'acquisizione

Il consiglio di amministrazione di Twitter ha emesso un nuovo "piano di diritti degli azionisti" per bloccare l'offerta di acquisto proposta da Elon Musk, dunque ponendo un grande ostacolo nei confronti del miliardario originario di Pretoria.

Il piano è stato adottato "a seguito di una proposta non richiesta e non vincolante per acquisire Twitter", come ha scritto il consiglio di amministrazione della società in un comunicato stampa che annuncia il cambiamento. Una manovra “d’emergenza” che blocca le acquisizioni esterne dando ad alcuni azionisti il diritto di acquistare più azioni se qualcuno di esterno tenta di acquisire la totalità di una società, e resterà in vigore per un anno.

Il 4 aprile, Elon Musk aveva già ottenuto il 9% delle azioni di Twitter diventando ipso facto il più grande azionista individuale della società, prima accettando e poi rifiutando bruscamente un posto nel consiglio di amministrazione, in quanto in tal veste non avrebbe potuto ottenere più del 15% delle azioni.

Musk ha criticato la possibilità di un'azione del consiglio contro l’accordo, dicendo che "sarebbe assolutamente indifendibile non mettere questa offerta al voto degli azionisti”. L’intenzione principale dietro l’acquisizione sarebbe quella di preservare la posizione di Twitter come piattaforma di libertà d’espressione: "Twitter è diventato una piazza cittadina de facto. Il mio forte senso intuitivo è che avere una piattaforma pubblica che è massimamente affidabile e ampiamente inclusiva è estremamente importante".

Fonte: The Verge