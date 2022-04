Two Point Campus avrà anche un corso di magia!

SEGA ha rivelato un nuovo corso per Two Point Campus, ovvero la scuola di maghi. Come ci aspetteremmo dai creatori di Two Point Hospital, Two Point Campus consentirà ai giocatori di tenere una serie di strani corsi, tra cui Knight School, dove gli studenti si allenano per diventare cavalieri medievali, Gastronomia, che fa imparare agli studenti come creare torte giganti e pizze e molto altro.

SEGA ha confermato che Two Point Campus includerà anche un corso incentrato sulla magia. Con questo corso, gli studenti saranno in grado di preparare pozioni, studiare le sfere di cristallo per guardare al futuro e, se non sono abbastanza ben addestrati, finire con una zucca per testa.

Anche i duelli magici svolgono un ruolo importante nel corso. SEGA avverte che gli studenti dovranno studiare e allenarsi nella Spellroom per poter competere in duelli magici. Anche antiche maledizioni e nemici magici fanno parte del corso. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Two Point Campus verrà lanciato il 9 agosto per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer