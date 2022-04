Ubisoft verrà acquisita da Microsoft? Jeff Grubb ne parla e fa chiarezza

Il valore delle azioni di Ubisoft si è abbassato molto, e se a farlo rialzare è bastato diffondere la notizia che vede diverse società disposte ad acquisire Ubisoft, dall'altra parte ha contribuito a creare ulteriori speculazioni sull'acquisizione del colosso francese.

In tutto questo, l'insider e giornalista Jeff Grubb ha risposto ad un tweet ripetendo che era serio quando diceva che l'acquisizione di Activision aveva scosso il mercato, ma non necessariamente che Microsoft avrebbe aggiunto compagnie la lista della spesa. “[Intendevo] Solo che ogni compagnia stava ponderando la propria posizione su una potenziale acquisizione e/o fusione”.

When I said earlier this year that every company was freaking out about the ATVI acquisition, I meant it. Doesn't mean MS is buying anyone. Just that every company was considering their position regarding a potential acquisition and/or merger. https://t.co/BCyzDq7Lo8