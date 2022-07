Ubisoft Forward ha una data e verranno presentati tanti giochi

Ubisoft si prepara a chiudere il 2022 con proposte come Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Skull & Bones, ma lo sviluppatore vuole aumentare ulteriormente le aspettative del pubblico sui suoi giochi spiegando il futuro di Assassin's Creed. Questo potrebbe accontentare qualsiasi fan dello studio francese, ma sembra che abbiamo motivo in più per entusiasmarci per le sue novità.

La società ha appena annunciato un Ubisoft Forward per il prossimo 10 settembre alle 21:00. Non sappiamo la durata dell'evento, ma i responsabili presenteranno gameplay, aggiornamenti e progetti dei team Ubisoft di tutto il mondo, qualcosa che possiamo seguire attraverso i loro canali YouTube, Twitch e il loro sito ufficiale.

Data la mancanza dell'E3 quest'anno e del silenzio radio da parte di Ubisoft, ora la società sembra essere pronta per svelare cos'ha in cantiere. Ricordiamo che il 7 luglio alle 20:00 verrà presentato di nuovo Skull & Bones, il titolo piratesco dal lungo sviluppo.

Save these dates!



☠ Skull and Bones Ubisoft Forward Spotlight | July 7

🎮 Ubisoft Forward | September 10 — Ubisoft (@Ubisoft) July 5, 2022

