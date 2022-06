Ubisoft conferma la presenza alla Gamescom 2022

Il prossimo importante evento dedicato al mondo dei videogiochi è la Gamescom e tra i protagonisti ci sarà anche Ubisoft.

La compagnia ha deciso di confermare la sua presenza alla show di Colonia con un tweet in cui ricorda le date dell'evento, 24 - 28 agosto.

Nel tweet Ubisoft invita i fan a "rimanere sintonizzati" senza rivelare troppi dettagli.

Probabilmente, avvicinandosi alla Gamescom, la compagnia rivelerà maggiori informazioni sui giochi protagonisti dell'evento.

See you at @gamescom!



August 24-28, stay tuned for more news... pic.twitter.com/lPQDovmc1e — Ubisoft (@Ubisoft) June 27, 2022

I fan si aspettano novità su titoli come Avatar Frontiers of Pandora e Skull & Bones, ma potrebbero arrivare anche informazioni sull'atteso Beyond Good & Evil 2.

Per quanto riguarda il franchise di Assassin's Creed, già sappiamo che Ubisoft ha in programma un evento per il mese di settembre.

Fonte: Twitter