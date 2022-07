Ubisoft afferma che i giocatori 'potranno ancora accedere' ai giochi rimossi in seguito al review bombing di Assassin's Creed

I fan di Assassin's Creed hanno "bombardato" di recensioni negative lo spin-off Assassin's Creed Liberation, che, come vi abbiamo riportato, sarà ingiocabile tra soli due mesi.

Visitando la pagina Steam di Assassin's Creed Liberation HD, vi troverete di fronte a un messaggio che recita: "Su richiesta del publisher, Assassin's Creed Liberation HD non è più disponibile per la vendita su Steam". La cosa peggiore è che se avete acquistato il gioco in precedenza, tra poche settimane non potrete più giocarci perché "non sarà più accessibile dopo il 1° settembre 2022".

Dopo la notizia, è arrivato un aggiornamento da Ubisoft.

La società afferma ora che i giochi che verranno rimossi nel corso dell'anno, tra cui Assassin's Creed Liberation HD, continueranno a essere disponibili per i giocatori che li hanno acquistati per giocarci direttamente.

"Come indicato nel nostro articolo di supporto, solo i DLC e le funzionalità online saranno interessati dall'imminente disattivazione", afferma la società in una dichiarazione a GamesRadar. "Gli attuali possessori di questi giochi potranno ancora accedervi, giocare o riscaricarli".

"I nostri team stanno lavorando con i nostri partner per aggiornare queste informazioni in tutti i negozi e stanno anche valutando tutte le opzioni disponibili per i giocatori che saranno colpiti dalla rimozione dei servizi online di questi giochi il 1° settembre 2022. È sempre stata nostra intenzione fare tutto ciò che è in nostro potere per permettere a questi titoli legacy di rimanere disponibili nelle migliori condizioni possibili per i giocatori, e questo è ciò per cui stiamo lavorando".

Fonte: Gamesradar.