Ubisoft vuole realizzare giochi più mirati che non devono necessariamente 'piacere a tutti'

Ubisoft ha dichiarato che il suo attuale approccio allo sviluppo dei giochi consiste nell'affrontare i progetti con maggiore "concentrazione", per garantire che ogni titolo sia adatto al suo pubblico di riferimento, piuttosto che cercare di soddisfare un pubblico molto ampio e non specifico.

In occasione di un recente incontro con la stampa di Ubisoft, il vicepresidente del settore editoriale, Fawzi Mesmar, ha parlato di come la concentrazione, piuttosto che le idee generali, sia una parte importante dell'attuale processo di sviluppo. In una successiva intervista con IGN ha ampliato questa idea, affermando che l'azienda non "vuole che un gioco faccia tutto".

"Vogliamo essere tranquilli nel prendere una decisione su un unico gioco e dire: "Lo sceglieremo e ci impegneremo, e ci accontenteremo [che] possa rendere felici quel tipo di persone, ma forse non tutti". E va bene così", ha detto. "Crediamo che un gioco più mirato sia migliore per le persone che amano quel tipo di gioco".

Quando gli è stato chiesto se Assassin's Creed Mirage, incentrato sullo stealth, sarà un esempio di questo, Mesmar ha confermato che la serie fa parte di questa strategia e che il franchise in generale è un buon esempio di questo approccio.

"Ci sono molti tipi diversi di giocatori che potrebbero apprezzare Assassin's Creed e noi ci stiamo concentrando su tutti loro, invece di fare un gioco che dovrebbe soddisfare ogni potenziale fan di Assassin's Creed", ha detto. "Quindi, per le persone che vogliono tornare alle origini, stiamo realizzando un gioco per loro [con Mirage] e, si spera, per tutti coloro che non hanno mai provato i titoli classici. [Stiamo anche creando] un'esperienza multigiocatore, un'esperienza mobile, una grande esperienza RPG. Ci sono così tanti tipi di elementi diversi a cui ci rivolgiamo. E questo esemplifica anche la visione editoriale che ci siamo prefissati, in cui non stiamo realizzando un gioco per tutti, ma stiamo realizzando un gioco per voi e mirato, e ci stiamo impegnando nelle decisioni che prendiamo al riguardo".

Questo desiderio di "concentrazione" si collega a un altro obiettivo di Ubisoft: ogni ora giocata deve contare. "Quindi non è l'ampiezza il nostro obiettivo, ma la profondità dell'esperienza, per far sì che ogni ora conti per i nostri giocatori e che sentano che è tempo ben speso", ha spiegato Mesmar.

Mesmar ha poi aggiunto che l'innovazione continua contribuirà a creare questa sensazione di tempo ben speso. "L'innovazione è un pilastro fondamentale per tutti i nostri giochi in uscita, e potrebbe essere qualsiasi cosa, da un nuovo stile artistico stravagante a un'interpretazione relativamente nuova di un genere, fino a nuove meccaniche di gioco", ha detto. "Ogni progetto Ubisoft si concentrerà su questi aspetti e cercherà di differenziarsi, fornire profondità e standard di qualità più elevati, oltre a offrire ai giocatori nuovi modi per connettersi, interagire ed esprimersi".

Fonte: IGN.