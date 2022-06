Ubisoft non prevede di organizzare un evento in stile E3 a giugno

Ubisoft non ha in programma di organizzare eventi a giugno come quelli che teneva durante l'E3. Un portavoce della compagnia francese ha confermato ad Axios che questo non è nei loro piani e che in questo momento la loro idea è di non trasmettere alcun evento fino alla "fine di quest'anno".

Ubisoft era una delle aziende che tradizionalmente organizzava il proprio evento nelle date dell'E3. Dopo l'inizio della pandemia e la cancellazione della fiera di Los Angeles, la società ha dato il via a Ubisoft Forward, un evento digitale che è stato trasmesso per la prima volta a luglio 2020 e ha avuto altre due edizioni a settembre 2020 e giugno 2021.

Diverse fonti, incluso l'insider Tom Henderson, avevano affermato a marzo che Ubisoft stava pianificando un grande evento digitale per l'inizio di giugno. Ora invece, se mai questi piani fossero esistiti veramente, sono stati accantonati.

Sebbene la compagnia diretta da Yves Guillemot abbia diversi titoli da mostrare, come Skull & Bones, Avatar: Frontiers Of Pandora o Mario + Rabbids: Sparks of Hope, altri non sono ancora stati annunciati ufficialmente, come Assassin's Creed Rift, The Crew 3, il sequel di Immortals Fenyx Rising per citarne qualcuno. Oltre a questo, per ora, Ubisoft non è elencata nemmeno tra i partner che saranno presenti al Summer Game Fest.

