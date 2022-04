Ubisoft sta lavorando a un nuovo shooter in terza persona chiamato 'Pathfinder'

Diverse fonti hanno confermato che Ubisoft sta lavorando a un nuovo sparatutto in terza persona chiamato "Pathfinder", che potrebbe essere un nome in codice per il progetto.

Immagini e video del gioco, che sono stati forniti sotto anonimato, mostrano un design grafico simile a Hyper Scape, che sarà presto chiuso. Il gioco, tuttavia, sembra essere di natura un po' più "cartoonesca".

Hyper Scape chiuderà i suoi server alla fine di aprile, il che si ritiene sia dovuto alla mancanza di giocatori: "Abbiamo preso la difficile decisione di terminare lo sviluppo di Hyper Scape e chiudere il gioco a partire dal 28 aprile. Abbiamo deciso di creare un'esperienza sparatutto verticale, ravvicinata e frenetica e siamo estremamente grati alla nostra community per essersi unita a noi nel nostro viaggio. Porteremo gli insegnamenti chiave di questo gioco nei prodotti futuri".

Pathfinder sembra essere una versione leggermente diversa di un Battle Royale, in cui una squadra di quattro giocatori entrerà nella mappa e troverà la propria strada verso il centro per combattere il boss principale. I giocatori devono farsi strada attraverso due muri (un muro esterno e un muro interno) che hanno una serie di porte intorno a loro che possono essere violate.

Per arrivare al centro della mappa, i giocatori dovranno combattere i nemici IA per salire di livello e diventare più forti, con l'IA che diventa notevolmente più forte man mano che ci si avvicina al centro della mappa. Presumibilmente, il gioco sarà PvPvE, poiché entrerete nella mappa con altri giocatori, quindi l'IA non sarà la vostra unica minaccia.

I giocatori sono chiamati "Eroi", ognuno con le proprie abilità uniche, sebbene tali abilità non possano ancora essere determinate poiché il gioco è in una fase di sviluppo iniziale.

Il gioco presenta anche un hub centrale, simile alla Torre di Destiny.

Fonte: Exputer.