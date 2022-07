Ubisoft tra rinvii, cancellazioni di giochi e tagli ai costi

Un altro grande gioco Ubisoft è stato rinviato. Avatar: Frontiers of Pandora non arriverà in tempo per l'uscita del film di James Cameron Avatar: The Way of Water a dicembre e sarà lanciato non prima di marzo 2023. Ieri l'amministratore delegato Yves Guillemot ha inoltre comunicato al personale che alcuni progetti sono stati cancellati e che il publisher dovrà ridurre le spese solo "all'essenziale" mentre cerca il suo prossimo successo.

"Abbiamo anche deciso di interrompere lo sviluppo di alcuni giochi in modo che i nostri talenti possano concentrarsi su altri progetti che hanno una priorità maggiore", ha scritto Guillemot in un'e-mail inviata a tutta l'azienda e visionata da Kotaku.

"Nell'attuale contesto economico, una gestione attenta e strategica dei nostri investimenti è fondamentale ora più che mai. Dobbiamo quindi riuscire a limitare fortemente le nostre spese all'essenziale, mettendo in discussione alcune nostre abitudini e riflessi, e reinventandoci insieme per guadagnare in termini di costi, agilità ed efficienza".

Guillemot ha ribadito che, nonostante questi problemi, l'azienda punta ancora a superare i 400 milioni di dollari di profitti operativi quest'anno.

Oltre ad Avatar, Ubisoft ha annunciato durante la relazione sugli utili del primo trimestre che anche un altro "gioco premium minore non annunciato", originariamente previsto per questo anno fiscale, è stato rinviato. È possibile che si tratti di Project Rift, un DLC di Assassin's Creed Valhalla trasformato in gioco standalone. Bloomberg ha riportato che il gioco mirava a riempire i buchi nel calendario delle prossime uscite di Ubisoft.

Per quanto riguarda i progetti cancellati, Guillemot ha confermato durante la conferenza di ieri che almeno due di essi sono Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline. Quest'ultimo è uno sparatutto multigiocatore influenzato dai battle royale molto criticato al momento dell'annuncio l'anno scorso, poiché ritenuto una "scopiazzatura" di Call of Duty: Warzone.

Per il resto del 2021, Ubisoft ha riposto le sue speranze in un nuovo gioco di strategia, in Mario + Rabbids e in Skull and Bones. Ma mentre quest'ultimo è costato quanto un qualsiasi grande gioco di successo, molti rimangono scettici sul fatto che sarà il successo di cui l'azienda ha bisogno. Secondo uno sviluppatore, il gioco ha ben poco da offrire oltre a ciò che è già stato mostrato quando è riemerso in uno showcase questo mese. Nonostante le numerose meccaniche di simulazione di sopravvivenza per la raccolta di risorse, è stato affermato che ogni singola parte del gioco manca di profondità.

Nella conferenza Guillemot ha attribuito il rinvio di Avatar a problemi di produzione più ampi legati al Covid e al desiderio di rendere il gioco l'inizio di una nuova serie.

Assassin's Creed è rimasto uno dei pochi punti di forza dell'azienda e oltre al progetto live-service Assassin's Creed Infinity, Ubisoft sta ancora progettando un altro gioco open-world di Assassin's Creed chiamato Project Red. Jason Schreier di Bloomberg riporta che Red sarebbe in realtà parte di Infinity, piuttosto che un gioco separato. Secondo due fonti che hanno familiarità con il suo sviluppo, il gioco sarà ambientato in Asia. Jeff Grubb di VentureBeat ha precedentemente riferito che il gioco potrebbe essere ambientato in Giappone e le fonti hanno affermato che questa ambientazione, oltre a essere stata a lungo richiesta dai fan, è stata a lungo discussa internamente.

Nel frattempo, diversi dipendenti hanno riferito a Kotaku che gli studi Ubisoft stanno affrontando licenziamenti, meno assunzioni e vari blocchi di budget. Questa nuova ondata di austerità arriva mentre molte grandi aziende tecnologiche si preparano a una potenziale recessione. I problemi di Ubisoft, tuttavia, vanno oltre: progetti ambiziosi come Beyond Good and Evil 2 sono ancora del tutto assenti e gli sviluppatori senior di alcuni franchise principali hanno abbandonato la compagnia.

Il prossimo showcase Forward di Ubisoft andrà in onda il 10 settembre.

Fonte: Kotaku.