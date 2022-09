Tencent acquisisce la metà di Ubisoft, ma la casa francese rimarrà indipendente

Circa un mese fa, Reuters aveva annunciato una possibile scalata di Tencent in Ubisoft, visto che il colosso cinese possedeva "solo" il 5% della compagnia francese. Come sappiamo, Tencent ha ormai partecipazioni enormi nel settore dei videogiochi, un vero e proprio mostro finanziario in grado di fatturare miliardi di dollari.

Effettivamente Reuters aveva ragione: Tencent ha acquisito anche Ubisoft, solo per 49,9% del suo pacchetto azionario dal valore di circa 300 milioni di euro complessivi, suddivisi tra 100 di aumento di capitale e il restante 200 nell'acquisto delle azioni.

Cosa importante però, Ubisoft rimarrà indipendente, che nel frattempo stava affrontando un taglio netto delle spese, con alcuni progetti addirittura sospesi. Ma attenzione, anche Tencent non se la passa poi così bene, bruciando qualche miliardo di dollari nell'ultimo anno a causa del netto calo dei ricavi che ha colpito un po' tutto il settore.

Questo però non sembra fermare l'ascesa del colosso cinese, visto che in questi giorni abbiamo assistito anche all'acquisizione congiunta con Sony del 40% di From Software, autori di Elden Ring e Dark Souls.

Fonte: Kotaku