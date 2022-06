Uncharted 4 avrebbe potuto avere una barra della resistenza per Nathan Drake

La meccanica di arrampicata di Uncharted 4: A Thief's End ha quasi visto l'eroe Nathan Drake dotato di una propria barra della resistenza, nel tentativo di dare un ulteriore livello di difficoltà al gioco.

Josh Scherr di Naughty Dog, co-sceneggiatore di A Thief's End con Neil Druckmann e poi co-sceneggiatore di The Lost Legacy, è stato ospite del canale YouTube Couch Soup durante il fine settimana. Scherr ha raccontato la sua illustre carriera in Naughty Dog (durata oltre 20 anni) e ha svelato alcuni retroscena dello sviluppo di Uncharted 4.

Scherr ha elogiato la potenza du PlayStation 4, affermando che è stata "progettata appositamente per non essere super complicata". Questo significa che gli sviluppatori avrebbero avuto più tempo per concentrarsi prima su altre aree del gioco, come lo sviluppo della storia.

Questo ha portato la conversazione sulle fasi iniziali di Uncharted 4.

"Molte delle cose che accadono all'inizio sono prototipi di design che alla fine vengono inseriti nel gioco", ha spiegato Scherr. "Volevamo fare cose interessanti con le meccaniche di arrampicata [in Uncharted 4]... per farla breve, abbiamo fatto cose interessanti con la barra della resistenza, cercando di rendere l'arrampicata più impegnativa".

Tuttavia, quest'idea alla fine è stata scartata perché il team di Uncharted 4 ha ritenuto che "intralciasse il modo in cui a Naughty Dog piaceva fondere il platforming e il gunplay".

"Non volevamo che i giocatori prestassero attenzione alla resistenza mentre stavano superando i nemici che gli sparavano addosso e tutto il resto", ha detto Scherr. "Volevamo che tutto fosse rapido e in movimento".

Il team di Uncharted 4 si è invece concentrato sull'evoluzione delle meccaniche esistenti della serie. Sono stati introdotti elementi come il rampino, le meccaniche stealth e la sezione jeep, "molto più complicata rispetto ai giochi precedenti".

Fonte: Eurogamer.net.