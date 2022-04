Uncharted 4 è stato completamente riscritto dopo la partenza di Amy Hennig da Naughty Dog

Parlando dello sviluppo di Uncharted 4, l'attore di Nathan Drake, Nolan North, ha rivelato che il team ha dovuto riscrivere il gioco dopo la partenza di Amy Hennig da Naughty Dog.

Parlando al podcast Couch Soup, North ha dichiarato: "abbiamo lavorato su Uncharted 4 con Amy Hennig per circa sette mesi. Eravamo coinvolti nel gioco. E' stata licenziata da Naughty Dog e si sono sbarazzati di tutto quello che avevamo fatto."

Spiegando quali modifiche sono state apportate durante questo periodo, North ha rivelato: "[Naughty Dog] ha riformulato il tutto". L'attore poi prosegue dicendo: "il cast originale aveva Graham McTavish [che ha interpretato Cutter in Uncharted 3]". Non solo questo, ma North ha anche detto che Todd Stashwick avrebbe dovuto interpretare il fratello di Nathan Drake, Sam, e Alan Tudyk doveva interpretare Rafe.

I fan della serie sapranno che Stashwick è stato sostituito da Troy Baker e Tudyk da Warren Kole nella versione rivista. La versione finale di Uncharted 4 ha anche aggiunto all'elenco delle modifiche Nadine Ross, interpretata da Laura Bailey.

North ha aggiunto: "questo è il business", prima di spiegare ulteriormente: "succede nei film, in televisione, ero solo contento che non avessero cancellato il tutto."

Per quanto riguarda Hennig, la writer è passata da Naughty Dog a Visceral Games nel 2014 con il già citato Todd Stashwick per lavorare al gioco di Star Wars Project Ragtag. Più recentemente, Hennig è passata a Skydance Media per avviare una nuova divisione all'interno dell'azienda.

Di recente, Hennig ha annunciato pubblicamente che sta lavorando a un nuovo gioco di Star Wars. È ancora troppo presto per sapere come sarà questo gioco, tuttavia, un comunicato stampa che ha annunciato il nuovo titolo lo ha descritto come un "gioco d'azione e avventura basato sulla narrativa con una storia originale".

Fonte: Gamesradar.