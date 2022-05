Uncharted il film registra oltre $400 milioni di incassi al botteghino

Il film Uncharted ha certamente la sua dose di critici, ma chi ha visto il film al cinema di certo non è rimasto deluso. Il film d'azione basato sulle avventure di Nathan Drake è stato un successo nelle sale, diventando rapidamente uno degli adattamenti di videogiochi di maggior successo. Anche la cifra al botteghino globale ha recentemente raggiunto un grande traguardo.

Secondo gli ultimi dati di Forbes e riportati da Benji Sales, il film ha appena superato i 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Tra gli altri film di videogiochi, questo mette Uncharted dietro Warcraft, Rampage e Detective Pikachu, con Sonic the Hedgehog 2 che sta recuperando terreno.

Di certo Sony sarà sicuramente soddisfatta di questo risultato, soprattutto considerando quanto tempo ha trascorso il film in lavorazione. Probabilmente a questo punto arriverà anche un sequel dato l'enorme successo del primo capitolo, ma per adesso non è stato annunciato altro.

Uncharted has now become only the 4th video game movie adaptation ever to gross $400m+ at the Global Box Office



• Domestic - $147.6m

• International - $253.1m

• Global - $400.7m



Sony Pictures CEO Tom Rothman has said Uncharted “Is a new hit movie franchise for the company.” pic.twitter.com/txG1LvpGIM — Benji-Sales (@BenjiSales) May 22, 2022

Sempre dalle iconiche IP di PlayStation ricordiamo che è attualmente in via di sviluppo la serie TV di The Last of Us, molto attesa dai giocatori di tutto il mondo e che per adesso non ha ancora una finestra di lancio.

Fonte: Forbes