Uncharted, nuovo capitolo all'orizzonte? Naughty Dog recluta un nuovo membro 'per progetti futuri'

Sono passati quasi cinque anni dal lancio di Uncharted: L'Eredità Perduta e sei dall'uscita di Uncharted 4: Fine di un Ladro. Quando questi capitoli sono usciti, era chiaro che la serie sarebbe andata in pausa per un po', dato che Naughty Dog ha spostato la sua attenzione su altre cose. Sembra, tuttavia, che ora lo sviluppatore sia pronto per tornare sull'amato franchise.

A quanto pare Naughty Dog avrebbe iniziato il reclutamento per lo sviluppo di giochi futuri della serie Uncharted. Christina-Marie Drake McBrearty ha recentemente annunciato su LinkedIn di essere stata assunta da Naughty Dog come reclutatrice principale e, in base al suo post, sembra che il suo obiettivo principale sarà costruire una squadra per i futuri giochi di Uncharted.

"È ancora più speciale poter costruire squadre future non solo per i nuovi titoli, ma anche per l'eredità di Uncharted, che è molto personale e specifica per me e la mia famiglia", ha scritto. McBrearty afferma anche che "aiuterà a fornire personale in una varietà di ruoli, con un focus principale sui ruoli creativi".

Di certo la serie Uncharted continua ad essere amata dai fan e sicuramente questa notizia non potrà che essere accolta calorosamente. Per saperne di più tuttavia dovremo attendere ancora diverso tempo.

Fonte: VGC