Undecember sta facendo impazzire i giocatori su Steam in cerca di un Diablo non Blizzard

È appena iniziato lo Steam Next Fest, periodo nella quale sarà possibile provare una miriade di demo di nuovi titoli (la maggir parte indie), in cui trovare delle gemme da supportare fino alla release finale. Sembra che molti giocatori abbiano già trovato la propria mascotte, un ARPG di nome Undecember.

Si tratta di un free-to-play diablo-like, anche se vanta caratteristiche diverse ma comunque interessanti. Le classi ad esempio non sono pre-confenzionate, totalmente libere da personalizzare in cui cambiare equipaggiamento e stile in base alle proprie esigenze. La libertà sembra il punto cardine del titolo, che lascia dunque spazio ai giocatori modalità d'approccio totalmente personali.

Undecember ha subito totalizzato un totale di 8130 giocatori simultanei nel suo primo giorno e sarà possibile provare la demo entro e non oltre il 10 ottobre. Tuttavia, per l'uscita finale non bisognerà attendere molto: Undecember arriverà infatti il 12 ottobre su mobile e PC.

