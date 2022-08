Unity sarà acquisita da AppLovin? La società tecnologica ha offerto $17,5 miliardi

La società di software AppLovin ha offerto per l'acquisto di Unity 17,54 miliardi di dollari.

Unity sta valutando l'offerta, che vedrebbe il creatore del motore possedere il 49% del potere di voto della nuova società combinata.

Attualmente Unity ha in programma la fusione con un'altra società di tecnologia mobile, IronSource. Tuttavia, l'accordo con IronSource non andrebbe avanti se il consiglio di amministrazione di Unity optasse per la nuova proposta di AppLovin.

L'accordo proposto vedrebbe John Riccitiello, amministratore delegato di Unity, diventare amministratore delegato della joint venture.

"Nell'ultimo decennio abbiamo costruito e gestito un'azienda leader e innovativa nelle soluzioni di marketing e monetizzazione delle app mobile", ha dichiarato l'amministratore delegato Adam Foroughi in un comunicato relativo alla proposta.

"Unity è una delle piattaforme leader nell'aiutare i creatori a trasformare le loro ispirazioni in contenuti 3D in tempo reale. Grazie alle dimensioni che derivano dall'unificazione delle nostre soluzioni e all'innovazione che si otterrebbe con l'unione dei nostri team, ci aspettiamo che gli sviluppatori di giochi siano i maggiori beneficiari".

Unity è uno dei motori di gioco più diffusi al mondo, utilizzato in giochi mobile di primo piano come Pokemon Go e Call of Duty: Mobile.

Nelle notizie correlate, l'amministratore delegato di Unity John Riccitiello si è recentemente scusato e ha promesso di "fare meglio" dopo aver definito gli sviluppatori che non danno priorità alla monetizzazione degli "idioti".

Un recente report ha affermato che Unity ha licenziato il 4% della sua forza lavoro in tutto il mondo a causa delle difficili condizioni pubblicitarie.

Fonte: VGC.