Unity è l'ultima azienda ad annunciare una serie di licenziamenti

Unity sta affrontando una serie di licenziamenti. Secondo un rapporto che accusa il management di Unity di cambiamenti strategici "rapidi e imprevedibili", l'azienda che produce il popolare motore di gioco Unity ha licenziato centinaia di dipendenti.

Fonti che hanno parlato con Kotaku stimano che il numero totale di membri dello staff di Unity licenziati sia compreso tra 300 e 400, anche se quel numero potrebbe aumentare poiché i licenziamenti sono in corso. I dipartimenti più colpiti si occupano di intelligenza artificiale e ingegneria, ma tutti i dipartimenti di Unity sono stati colpiti.

I licenziamenti sono stati in gran parte eseguiti tramite chiamata Zoom con un rappresentante delle risorse umane presente in alcuni casi. Unity paga un mese di stipendio, un mese aggiuntivo di fine rapporto e la copertura sanitaria COBRA. I dipendenti possono candidarsi per altri lavori all'interno dell'azienda, ma Unity ha anche istituito un recente blocco delle assunzioni.

Unity has a statement now confirming the layoffs and also confirming they’re affecting 4% of its workforce, or slightly more than 200 people going off the latest employee count from last year’s SEC 10-K form. pic.twitter.com/T8KfxpKqZt — Nick Statt (@nickstatt) June 30, 2022

Una fonte anonima ha detto a Kotaku che il lavoro presso Unity era molto difficile ultimamente, con logoramento dei dipendenti, cattiva gestione e organizzazioni strategiche rapidi e imprevedibili. Unity ha anche effettuato diverse acquisizioni negli ultimi anni, tra cui lo studio di effetti digitali Weta (acquistato lo scorso anno per 1,62 miliardi di dollari), la piattaforma di streaming e tecnologia cloud Parsec (per 320 milioni di dollari) e Ziva dynamics, una società specializzata nella creazione di personaggi in tempo reale.

Due settimane fa al personale è stato detto in una riunione a tutti gli effetti che la società non aveva problemi finanziari e che non ci sarebbero stati licenziamenti. Un portavoce di Unity ha rifiutato di commentare.

Fonte: Eurogamer