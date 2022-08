Unity e Microsoft si alleano per lo sviluppo di nuove tecnologie e videogiochi basati su Azure

Oggi è un giorno importante per Unity e Microsoft, che hanno siglato una partnership per lo sviluppo di software tramite ecosistema Azure, in modo anche da facilitare software house o piccoli team nel creare giochi compatibili con Xbox. Verranno create dunque nuove esperienza basate sul cloud, un po' come sta facendo lo stesso Kojima.

"Il nostro impegno nei confronti degli sviluppatori è qualcosa che condividiamo con il nostro partner di lunga data, Unity, leader globale nella tecnologia 3D in tempo reale", he detto la CVP di Game Creator Experiences and Ecosystem di Microsoft Sarah Bond. "Ci impegniamo anche a espandere la creazione e la distribuzione di contenuti 3D, a portare strumenti e tecnologie pertinenti a una gamma più ampia di sviluppatori e a rendere più facile che mai portare giochi ai giocatori".

"Progettando strumenti di sviluppo migliorati, sfruttando l'ultima innovazione della piattaforma dal silicio al cloud e semplificando l'esperienza di pubblicazione, i creator di Unity saranno in grado di realizzare i propri sogni, portando i loro giochi a più giocatori in tutto il mondo".

Un passo importante per entrambi dunque anche se servirà un po' di tempo per vedere i frutti di questa alleanza.

Fonte: XboxWire