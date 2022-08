Unity rifiuta l'astronomica offerta di acquisizione da $17,5 miliardi di AppLovin

Unity ha annunciato che non accetterà l'offerta non richiesta di una fusione di AppLovin per portare avanti un accordo precedentemente annunciato con IronSource.

Il consiglio di amministrazione di Unity ha deciso all'unanimità che la proposta di AppLovin "non è nel migliore interesse degli azionisti di Unity". Ha aggiunto che l'offerta di AppLovin non avrebbe soddisfatto una clausola di uscita nell'accordo con IronSource perché soddisfaceva i criteri per essere considerata una "proposta superiore".

"Il consiglio continua a ritenere che la transazione IronSource sia interessante e offrirà un'opportunità per generare valore a lungo termine attraverso la creazione di una piattaforma end-to-end unica che consente ai creatori di sviluppare, pubblicare, gestire, monetizzare e crescere dal vivo giochi e contenuti 3D in tempo reale senza interruzioni", ha affermato John Riccitiello, CEO di Unity.

Ricordiamo che la società di software AppLovin aveva offerto per l'acquisto di Unity 17,54 miliardi di dollari. Niente di fatto quindi.

Fonte: Eurogamer