Unity sempre più verso il realismo con la tech demo 'Lion' che su PS5 gira a 30 FPS in 4K

Unity Software Inc. ha caricato una tech demo in tempo reale chiamata "Lion". La società di software offre così una breve prospettiva sul futuro. Lion dovrebbe mostrarci cosa sarà graficamente possibile in futuro, soprattutto per quanto riguarda la fisica della pelliccia degli animali. Si tratta di una breve demo in tempo reale che Unity Software Inc. ha sviluppato utilizzando i propri strumenti artistici.

Con questo, la società di software dimostra come aiuta gli artisti a creare "visualizzazioni di confine" grazie a una tecnologia in continua evoluzione. Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: Ziva, Wētā Digital, SyncSketch, SpeedTree e Unity Editor. Molti strumenti sono già disponibili pubblicamente e utilizzati in tutto il mondo.

“Vogliamo assicurarci che i nostri strumenti funzionino insieme e diano agli sviluppatori un ottimo flusso di lavoro per la creazione di personaggi e creature. Quindi parte dell'obiettivo nella creazione di questa demo era convalidare i nostri Unity Art Tools in un ambiente di produzione, risolvere le esigenze di produzione del mondo reale che gli artisti devono affrontare regolarmente e, in generale, migliorare e rendere più robusti i nostri strumenti" ha dichiarato Unity. Qui di seguito potete dare uno sguardo al breve trailer che mostra i passi da gigante fatti per rendere più realistica la pelliccia degli animali.

Questa tech demo gira su PlayStation 5. La risoluzione è in 4K mentre la frequenza di aggiornamento è di 30 FPS.

Fonte: Wccftech