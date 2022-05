Unpacking: l'ispirato puzzle game sbarca oggi su PS5 e PS4

Unpacking è ora disponibile per PS4 e PS5.

Oltre a questo, l'artista di Witch Beam, Tim Dawson, ha condiviso alcune informazioni in più su alcuni degli item di gioco attraverso il blog di PlayStation.

"Spesso è stato detto che il nostro gioco è molto personale, e noi pensiamo che lo sia, ma personale può significare diverse cose.", ha scritto Dawson.

"Gli oggetti sono personali per la nostra protagonista e vi consentono di conoscerla e vederla crescere nel corso del gioco. Hanno spesso una connessione personale con il giocatore, mentre incontra cose che gli ricordano la sua vita o quella delle persone che conosce. E sono personali per noi sviluppatori, perché per realizzare questo gioco abbiamo in parte attinto alle nostre esperienze e trovato modi per aggiungere piccoli dettagli dove potevamo.."

Gli elementi su cui Dawson ha attirato l'attenzione nel suo post includono la Sveglia, il drago di peluche e il Computer fisso con monitor a tubi catodici.

Su questo particolare oggetto, Dawson ha detto: "Unpacking inizia nel 1997 e avanza nel tempo, quindi potete incontrare momenti meravigliosi come questo livello ambientato nel 2004, completo di un computer dell’epoca. Unitevi a noi in un viaggio nel lontano passato in cui tutti, non soltanto gli appassionati di giochi rétro, usavano ancora monitor a raggi catodici e acquistavano e utilizzavano fantastici tappetini per il mouse! Lasciatevi stupire dal suono delle ventole del PC che girano e l’emozione di ricevere un messaggio istantaneo dagli amici!".

Fonte: Eurogamer.net.