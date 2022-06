Unpacking contiene un easter egg non ancora trovato che indica il prossimo gioco dello studio

Lo sviluppatore dietro Unpacking ha rivelato di aver nascosto un indizio sul suo prossimo gioco nella simulazione organizzativa e nessuno l'ha ancora scoperto.

In una recente newsletter, Witch Beam Games ha rivelato che una rappresentazione in pixel art del suo prossimo gioco esiste da qualche parte all'interno di Unpacking. Se avete giocato a questo puzzle, saprete già quanti oggetti ci sono all'interno di ogni stanza che dovrà essere sistemata. Quindi non è facile individuare l'oggetto per scoprire a cosa sta lavorando lo studio con sede in Australia.

In sostanza tutto, da vestiti, libri, tecnologia, utensili da bagno e altro può essere tirato fuori dagli scatoloni e organizzato in modo ordinato nel gioco, quindi non si può nemmeno dire cosa si dovrebbe cercare. Un suggerimento può essere quello di prestare particolare attenzione ai poster, o alle copertine di CD e DVD.

Unpacking è disponibile su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer