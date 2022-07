'Unreal Engine 5 facilita lo sviluppo indie'

L'aggiornamento regolare della tecnologia è una parte importante di qualsiasi grande industria. E' necessario migliorare i propri strumenti per progredire e l'enfasi sulla tecnologia è ancora maggiore in un settore come quello dei videogiochi.

Probabilmente la novità tecnologica più importante nel mondo dei videogiochi è Unreal Engine 5. Epic Games ha rivelato il suo motore proprio quest'anno, il 5 aprile 2022.

Uno dei maggiori vantaggi di Unreal Engine 5 è la libertà che offre agli sviluppatori. Ogni sviluppatore può creare videogiochi che nascono dalla sua più fervida immaginazione e molti giochi stanno passando a questo motore. Recentemente, una storia di un ex sviluppatore di Bethesda diventato "indie" conferma questo aspetto di UE5.

In un thread su Twitter, un ex sviluppatore di Bethesda, Nate Purkeypile, ha raccontato il motivo per cui ha lasciato l'azienda per realizzare giochi indie. Anche se la sua esperienza con Bethesda è stata fantastica, il suo sogno era quello di creare il suo gioco indipendente. E la nuova tecnologia che gli ha fatto credere di poter realizzare questo sogno è stata proprio Unreal Engine 5.

Nate ha lavorato a molti titoli importanti per Bethesda, come Skyrim, Starfield e Metroid Prime 2 per Nintendo. Tuttavia, la maggior parte del suo lavoro è stata svolta per la serie Fallout e ha dato un contributo significativo a questi giochi. Fallout 3 e Fallout 4 hanno vinto entrambi i premi GOTY, così come Skyrim, il che rende il curriculum di Purkeypile piuttosto grande.

Anche se ha trascorso un decennio a lavorare con Bethesda su Fallout ed è rimasto in buoni rapporti, il suo sogno era quello di creare un gioco basato sulla sua visione. Secondo Purkeypile, questo era impossibile con gli strumenti del passato. Ma con il miglioramento della tecnologia nel corso degli anni e l'introduzione di Unreal Engine 5, è diventato possibile.

A lot of people ask me why I left to be a solo indie dev after 14 years at Bethesda working on games like Fallout 3, Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 and Starfield.



There's a lot of reasons why, so I figured I'd do a little thread on it. 🧵 pic.twitter.com/FoVuEIaTPd — Nate Purkeypile (@NPurkeypile) July 7, 2022

I progressi tecnologici come Houdini, VR Sculpting e Megascan, insieme ad Unreal Engine 5, hanno reso molto più facile lo sviluppo indie in solitaria. Hanno reso l'arte di creare giochi molto più flessibile e permettono di creare qualsiasi cosa. Purkeypile ha visto questa opportunità e ha lasciato Bethesda per lavorare al proprio gioco.

Il gioco si chiama "The Axis Unseen" ed è un progetto "solitario" dello sviluppatore indie, basato su Unreal Engine 5. Si tratta di un gioco che i giocatori PC possono acquistare su Steam in questo momento.

