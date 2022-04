Unreal Engine 5 è stato lanciato in versione finale da Epic Games

Quasi due anni dopo il suo primo annuncio, Epic Games ha lanciato il suo motore di gioco di nuova generazione. Nell'ambito di un evento State of Unreal oggi, la società ha rivelato che Unreal Engine 5 è ora disponibile per il download.

Il motore aggiornato presenta una serie di miglioramenti per gli sviluppatori, tra cui prestazioni migliorate e un'interfaccia utente aggiornata, ma le modifiche più significative provengono da una serie di tecnologie progettate per immagini più fotorealistiche.

Questi includono Lumen, "una soluzione di illuminazione globale completamente dinamica" per un'illuminazione più realistica, e Nanite, che secondo Epic "dà la possibilità di creare giochi ed esperienze con enormi quantità di dettagli geometrici". Esistono anche strumenti più pratici, come la possibilità di suddividere sezioni di un mondo aperto per rendere più facile per i team lavorare su aree in modo indipendente. Complessivamente, si prevede che questi strumenti semplificheranno la realizzazione di giochi su larga scala ad alta fedeltà.

Non solo ma Epic Games ha lanciato anche due progetti: Lyra Starter Game e City Sample. "Lyra Starter Game è un progetto di gioco costruito insieme allo sviluppo di UE5 per fungere da eccellente punto di partenza per la creazione di nuovi giochi, nonché una risorsa pratica per l'apprendimento". City Sample invece è un download gratuito che mostra come è stata creata la scena cittadina di The Matrix Awakens: An Unreal Engine Experience.

Recentemente CD Projekt RED ha annunciato che collaborerà per molti anni con Epic Games, con il prossimo The Witcher che utilizzerà appunto Unreal Engine 5.

Fonte: VGC