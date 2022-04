Unreal Engine 5: ecco tutti i team che lo utilizzano

Unreal Engine 5 si prospetta essere uno dei migliori motori grafici mai realizzati, capaci di far compiere un tangibile salto generazione nella produzione di videogiochi del prossimo futuro. Noi tutti stiamo ancora attendendo qualcosa di realmente "next-gen" anche se nel frattempo abbiamo avuto ottivi titoli dal punto di vista visivo come Horizon Forbidden West e Forza Horizon 5 (un titolo Sony e uno Microsoft per non scontentare nessuno, fate i bravi).

Anche Geoff Keighley si è mostrato entusiasta postato su Twitter un'immagine che si commenta da sola: un'infinita sfilda di software house Sony, Microsoft e terze parti che sono già a lavoro sul nuovo motore Epic. Ovviamente non è detto che venga usato solo per il fotorealismo: non bisogna mai dimenticare la componente artistica in tal senso.

Here are the studios currently working on @UnrealEngine 5 games. pic.twitter.com/x08rCx8e7P — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Questo pensiero viene ad esempio guardando il nome di Dontnod e la sua prossima avventura grafica, Devolver Digital e simili, ma possiamo osservare anche Codemasters, CD Projekt RED per il nuovo The Witcher, Haven Studios di Jade Raymond appena acquisito da Sony, senza dimenticare il suo PSVR 2. Insomma, siamo solo all'inizio.