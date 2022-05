Unreal Engine 5 usato per creare una stazione ferroviaria che sembra davvero reale

I confini del Giappone potrebbero essere chiusi ai visitatori stranieri per ancora qualche tempo, ma un artista è riuscito a creare una straordinaria replica della stazione ferroviaria Etchu-Daimon all'interno di Unreal Engine 5.

Con alcuni effetti aggiunti dal software di illuminazione Lumen, l'artista 3D Lorenzo Drago ha eseguito tutta la modellazione, la texture e l'animazione nel video incorporato che potete visionare di seguito. Il risultato finale è una ricreazione sorprendentemente realistica della stazione ferroviaria, costruita interamente a mano e con materiale di riferimento, meno il fogliame fornito da Quixel Megascans.

"Per questo progetto, volevo avvicinarmi il più possibile al fotorealismo", ha spiegato l'artista. "Ho usato la corrispondenza della fotocamera per ottenere proporzioni accurate e ho fatto un uso attento dei riferimenti. In seguito ho regolato le misurazioni per aiutare con la modularità. A parte le texture dei dettagli e gli alfa creati dalle fotografie, ho creato tutte le texture da zero in Painter e ho realizzato materiali personalizzati in Unreal da utilizzare con la pittura di vertici o maschere per interrompere la ripetizione".

Per far sembrare il video come se fosse stato girato con una videocamera portatile, l'artista ha affermato di aver utilizzato il monitoraggio VR in tempo reale per emulare l'effetto. Il risultato è davvero spettacolare, non trovate?

