USB-C: l'UE impone un caricabatterie universale per il 2024

Il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo hanno finalmente raggiunto un accordo sull'adozione di un caricabatterie universale, con la soluzione già pronta di una porta USB Type-C che sarà resa obbligatoria tra 2 anni.

"Oggi abbiamo reso il caricatore universale una realtà in Europa. I consumatori non dovranno più acquistare un caricabatterie con ogni nuovo dispositivo mobile. Siamo orgogliosi che siano inclusi anche laptop, e-reader, cuffie, tastiere, mouse per computer e dispositivi di navigazione portatili. Abbiamo anche migliorato le informazioni e l'etichettatura dei consumatori e aggiunto disposizioni per la ricarica wireless, poiché questa è la prossima evoluzione della tecnologia di ricarica" afferma il Parlamento Europeo.

Ciò significa che anche Apple e i suoi prodotti sono coperti da questo tipo di accordo poiché il produttore utilizza da molti anni la sua porta Lightning o altre soluzioni proprietarie. Alex Agius Saliba, eurodeputato socialista maltese e relatore per il Parlamento europeo sulla direttiva ha dichiarato: "Grazie alla norma saranno risparmiati oltre 250 milioni di euro spesi dai consumatori in caricabatterie inutili che generano tra le 13 e le 15 mila tonnellate di rifiuti elettronici".

L'UE ha raggiunto l'accordo sul caricatore comune europeo!



Entro il 2024:

🔌 Telefoni cellulari, tablet e fotocamere utilizzeranno tutti l'USB di tipo C

🔌 La tecnologia di ricarica rapida sarà armonizzata#DigitalEU pic.twitter.com/ABkksEq822 — UE in Italia (@europainitalia) June 7, 2022

Dopo la pausa estiva, Parlamento e Consiglio dovranno approvare formalmente l'accordo prima che venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni cominceranno ad applicarsi dopo 24 mesi, ovvero nel 2024.

Fonte: Corriere