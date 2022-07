Uvula, lo studio del creatore di Katamari Damacy mostra il trailer del nuovo misterioso gioco

Il creatore di Katamari Damacy, Wattam e Noby Noby Boy, Keita Takahashi assieme al suo studio di sviluppo chiamato Uvula ha annunciato un nuovo gioco, che verrà pubblicato da Annapurna Interactive.

Il team ha offerto una prima occhiata a questo nuovo gioco durante l'evento Annapurna Showcase andato in onda ieri; sfortunatamente i dettagli sono ancora scarsi.

Un trailer teaser fin troppo breve si concentra sull'ugola vibrante di un giovane che russa, che viene svegliato da un cane che gli lecca la faccia. Il teaser trailer promette altri dettagli in arrivo. Le piattaforme e la finestra di rilascio non sono state ancora annunciate. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video mostrato ieri.

Da un po' di tempo Uvula ha aperto una piccola pagina teaser per il progetto, riferendosi ad esso solo come "Nuovo progetto" e includendo l'immagine di una teiera. Non ci resta che attendere nuovi dettagli che verranno condivisi dal team prossimamente.

