V Rising in soli tre giorni vende 500.000 copie e gli sviluppatori sono rimasti piacevolmente colpiti

V Rising, il videogioco di sopravvivenza open world in cui possiamo diventare vampiri, è riuscito a vendere più di 500.000 copie in soli tre giorni da quando il suo accesso anticipato è stato lanciato su PC lo scorso 17 maggio. Questa cifra rappresenta un nuovo record per il titolo, che un paio di giorni fa ha registrato più di 80.000 giocatori simultanei sulla piattaforma Valve.

Un successo che a quanto pare nemmeno gli sviluppatori si aspettavano: "Non mi aspettavo assolutamente così tante persone, ma penso che nessuno se lo aspettasse" ha dichiarato il community manager di Stunlock Jeremy Fielding.

Gli sviluppatori del titolo commentano che "è difficile dire quanto tempo ci vorrà per elaborare i commenti e i suggerimenti dei giocatori e sviluppare il gioco di conseguenza", anche se stimano che il gioco dovrebbe lasciare l'accesso anticipato ad un certo punto del prossimi 12 mesi. Tuttavia questi sono solo ipotesi perché per adesso il team vuole che tutto vada liscio con il lancio in accesso anticipato.

Il feedback della community è molto importante e prossimi aggiornamenti arriveranno: tuttavia il team non vuole condividere adesso una ipotetica roadmap, proprio per concentrarsi al meglio sul lancio attuale. Ma una cosa è certa: il supporto al gioco continuerà per molto tempo, una volta che verrà lanciato ufficialmente.

"Penso che quando arriveremo al lancio completo, le persone realizzeranno davvero qual è la nostra intenzione nel confezionare un'esperienza completa. E poi, ci sono così tante cose che possiamo ancora fare" ha dichiarato Fielding.

