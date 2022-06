V Rising nell'endgame vedrà il ritorno di Dracula e ricorderà Il Trono di Spade

V Rising fin dal suo lancio in accesso anticipato è stato un vero e proprio successo: il titolo da quando è stato lanciato poche settimane fa ha già raggiunto oltre due milioni di giocatori che si sono tuffati nel suo mondo vampiresco. Ma qual è il suo futuro? Gli sviluppatori sembra abbiano già le idee chiare.

Lo sviluppatore Stunlock Studios ha condiviso qualche dettaglio in più sulla futura roadmap dei contenuti e l'endgame del gioco. Gli sviluppatori hanno recentemente discusso di cosa hanno in serbo durante una conversazione con gli streamer, Asmongold e Rich Campbell.

"La nostra ambizione è riportare in vita Dracula", ha affermato il game director Peter Ilves. Ha continuato: "Qual è il suo ruolo, sarete in grado di sfidarlo, sarete in grado di diventare Dracula nel gioco finale, sarete seduto sul Trono delle Tenebre?" Ha rivelato che la squadra è "davvero incuriosita" da come andrà a finire, e che i giocatori "vedranno sicuramente" il ritorno di Dracula "come una sorta di grande evento" in futuro.

L'endgame di V Rising alla fine si trasforma in una guerra di fazioni tra più gruppi in lizza per il potere. Gli sviluppatori lo hanno descritto come dotato di "vibrazioni alla Il Trono di Spade". Comunque sia il contenuto in arrivo del gioco, sappiamo che il grande cattivo della Transilvania tornerà a movimentare un po' le cose.

Fonte: PCGamesN