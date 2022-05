V Rising segna un nuovo record! In una settimana vendute un milione di copie

V Rising ha raggiunto un milione di giocatori esattamente una settimana dopo il suo lancio su Steam. Il traguardo è stato confermato dall'account Twitter ufficiale del gioco. "1.000.000 di vampiri sono risorti dal loro sonno", si legge nell'annuncio. "Grazie a tutti per essere parte di questo traguardo!"

V Rising è rapidamente balzato in cima alla lista dei best seller di Steam e ha venduto 500.000 copie in soli tre giorni. Questo dato è appena cambiato, con lo sviluppatore Stunlock Studios, precedentemente noto soprattutto per Battlerite, che ha venduto altre 500.000 copie nei quattro giorni successivi.

Secondo Steam Charts, il suo picco di giocatori simultanei nelle 24 ore è di 135.042, il che lo colloca saldamente tra i giochi più giocati del negozio e solo leggermente dietro il suo picco di tutti i tempi di 150.645.

1,000,000 Vampires have risen from their slumber! Thank you all for being part of this achievement! pic.twitter.com/p96f0E0pbV — V Rising (@VRisingGame) May 24, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il successo travolgente di V Rising ha colto un po' alla sprovvista Stunlock Studios e gli sviluppatori stanno ancora lavorando per rendere il gioco più fluido per tutti. Lo studio sta attualmente lavorando per sviluppare strumenti di gioco migliori per la censura e la moderazione al fine di "combattere, ad esempio, molestie e discriminazioni".

Fonte: PCGamesN