V Rising un vero successo, supera i due milioni di copie vendute

Stunlock Studios ha annunciato una nuova pietra miliare delle vendite per V Rising. Nel suo primo mese di accesso anticipato, il gioco sui vampiri ha venduto oltre 2 milioni di copie.

Questo gioco di ruolo d'azione con elementi di sopravvivenza e crafting ha venduto più di un milione di copie nella prima settimana. "Noi di Stunlock siamo molto orgogliosi del fantastico inizio che V Rising ha fatto dal lancio in accesso anticipato", ha affermato Rickard Frisegård, capo dello sviluppatore svedese Stunklock.

"Il nostro obiettivo è rendere possibile il miglior gioco di vampiri e questo è un chiaro indicatore che siamo sulla strada giusta. Ci impegneremo a premiare i nostri giocatori con una nuova esperienza di sopravvivenza rivoluzionaria e anche a saziare qualsiasi sete di sangue".

This is the year of the Vampire! 2 million strong! 🦇 pic.twitter.com/pujrmEpEG0 — V Rising (@VRisingGame) June 17, 2022

Nel ruolo di un vampiro che vuole diventare il prossimo Dracula, in V Rising dovremo costruire la nostra tana, ripararci dal sole e cacciare le prede. Può essere giocato da solo, in modalità PvE cooperativa o in modalità PvP contro altri vampiri.

