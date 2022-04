V Rising il survival open world a tema vampiri sta per entrare in accesso anticipato, ecco quando

Meglio conosciuto finora per il gioco di combattimento nell'arena Battlerite, Stunlock Studios vuole provare qualcosa di nuovo con V Rising, un gioco d'azione open world a tema vampiri che arriverà in accesso anticipato su Steam il 17 maggio.

Presentato come un titolo survival giocabile in single player o in cooperativa, V Rising ci mette nei panni di un vampiro appena uscito dalla bara e in cerca di sangue, una risorsa che potrà trovare nei banditi oltre che sulle creature che sbarrano la strada.

L'obiettivo del gioco è in sostanza diventare il prossimo Dracula. Tuttavia non è così semplice: prima di arrivare a un tale status sociale, sarà necessario sviluppare le proprie capacità, depredare molti villaggi o far costruire un proprio castello, il tutto evitando di incrociare lo sguardo di questo maledetto sole. Il comparto multiplayer consentirà di attaccare i domini di altri giocatori o di giocare temporaneamente la carta della diplomazia tra vampiri.

Ripetiamo: l'accesso anticipato di V Rising inizierà il 17 maggio su Steam.

Fonte: Gamepur