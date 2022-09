Valheim arriva su PC Game Pass questo mese!

Uno dei titoli più giocati e apprezzati su Steam sta per approdare su PC Game Pass. Un po' a sorpresa infatti, Microsoft e Iron Gate Studio hanno annunciato l'arrivo di Valheim nel servizio, facendo la gioia dei suoi fan.

Valheim è un videogioco molto apprezzato, ricevendo anche un paio di candidature ai The Game Awards come Miglior Indie di Debutto e Miglior Multiplayer. L'arrivo è previsto per il 29 settembre.

Did you watch the @Xbox Showcase just now? Then you know #Valheim is set to come to the Microsoft store and @XboxGamePassPC on September 29th! Make sure your axes are sharpened by then! ❎ pic.twitter.com/SUv7yiDTiU