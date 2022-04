Valkyrie Profile, novità in arrivo? Square Enix registra il marchio 'Lenneth'

Negli ultimi anni Square Enix si è impegnata in diversi progetti sulla serie Valkyrie Profile, quasi tutti però per smartphone. Il publisher giapponese ha recentemente presentato il primo trailer di Valkyrie Elysium, l'Action RPG che ci offre una trama molto ampia e un "nuovo, dinamico sistema di combattimento". Tuttavia sembra che i piani per la serie non siano finiti qui.

Il 7 aprile Square Enix ha presentato domanda di registrazione del marchio "Lenneth" in Australia e Giappone. Il nome, ovviamente, è immediatamente associato al Valkyrie Profile Lenneth, ovvero all'estesa conversione del primo Valkyrie Profile (PS1), arrivato su PSP nel 2006. Probabilmente l'editore giapponese sta preparando una versione rimasterizzata per le console next-gen?

Pubblicato originariamente per la prima PlayStation nel 1999, Valkyrie Profile ha ricevuto il plauso della critica per aver unito elementi classici dei giochi di ruolo con un sistema di combattimento combinato unico e una storia coinvolgente ambientata nella mitologia norrena che offre al giocatore diverse conseguenze in base alle sue scelte.

Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte di Square Enix. Per adesso sappiamo che Valkyrie Elysium sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 nel corso del 2022.

Fonte: Gematsu